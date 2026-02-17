Il trailer di Mandalorian e Grogu è finalmente arrivato

HQ

Ti viene voglia di qualche nuova avventura spaziale ambientata in una galassia lontana, lontana? Il primo vero trailer di The Mandalorian e Grogu è finalmente qui, offrendoci un'emozionante anteprima di ciò che ci aspetta quando la serie TV di successo arriverà finalmente al cinema tra qualche mese.

Nel trailer, che potete vedere qui sotto, vedrete di tutto, dalle sequenze d'azione su larga scala ai momenti più giocosi con Grogu, e l'atmosfera è perfetta. Decisamente meglio dell'anteprima del Super Bowl che abbiamo avuto tempo fa - colmo di energia, nostalgia e fascino tutto insieme. Il film, diretto da Jon Favreau, sarà il primo dai tempi di L'ascesa degli Skywalker, e la prima è prevista per il 22 maggio.

Cosa ne pensi del trailer? Ti sembra promettente?