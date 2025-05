Il trailer di Netflix mostra il documentario sul disastro dell'OceanGate

Tutti ricordiamo l'incidente dell'OceanGate. È accaduto solo un paio di anni fa, nel giugno 2023, e ha visto cinque persone perdere la vita dopo aver preso parte a un viaggio sottomarino per esaminare il relitto del Titanic.

Il sottomarino Titan è imploso e, secondo gli esperti del nuovo documentario Netflix Titan: The OceanGate Disaster, era una certezza matematica che il viaggio non sarebbe andato secondo i piani. Sebbene conosciamo gli eventi che hanno avuto luogo, questo nuovo documentario Netflix cerca di esaminare il motivo per cui sono accaduti.

"Titan: The OceanGate Disaster esamina la ricerca del CEO Stockton Rush per diventare il prossimo innovatore miliardario e l'impresa subacquea condannata che ha messo in discussione il prezzo dell'ambizione nelle profondità dell'oceano", secondo la logline ufficiale. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per avere maggiori dettagli. Titan: The OceanGate Disaster arriverà sui nostri schermi l'11 giugno.

HQ

Annuncio pubblicitario: