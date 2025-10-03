Il trailer di Rumor: Avengers: Doomsday potrebbe arrivare entro la fine dell'anno

HQ

Circolano voci secondo cui il primo trailer di Avengers: Doomsday potrebbe essere svelato prima di quanto i fan si aspettassero, nonostante la premiere del film sia ancora lontana più di un anno. Secondo l'insider di Hollywood Daniel Richtman, la Marvel sta pianificando di dare al pubblico un assaggio anticipato del suo prossimo grande crossover quando Avatar: Fire & Ash arriverà nei cinema il 19 dicembre.

Secondo quanto riferito, la produzione principale di Doomsday si è conclusa. Anche se c'è ancora molto lavoro da fare, questo potrebbe significare che la Marvel ha abbastanza filmati per creare un teaser e soddisfare parte della crescente curiosità. Lo studio ha lottato per riguadagnare slancio negli ultimi anni e Doomsday potrebbe essere proprio la boccata d'ossigeno di cui ha disperatamente bisogno.

L'elenco del cast è a dir poco enorme, riportando volti familiari e introducendone di nuovi. Chris Hemsworth torna nei panni di Thor, mentre Vanessa Kirby subentra nei panni di Sue Storm. A loro si uniscono Sebastian Stan, Letitia Wright, Anthony Mackie, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta Mejía e Ebon Moss-Bachrach, tra gli altri. Ma il casting più chiacchierato è, ovviamente, Robert Downey Jr., questa volta nei panni dell'arcicattivo Victor von Doom.

Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre del prossimo anno e le aspettative non potrebbero essere più alte. Per la Marvel, questo film non è solo un altro blockbuster: potrebbe essere la chiave per ricostruire la fiducia con il pubblico.

