Il trailer di Spider-Man Brand New Day viene pubblicato oggi pezzo per pezzo
Sony ha preso un'iniziativa strana per promuovere il loro trailer Spider-Man: Brand New Day.
Il trailer Spider-Man: Brand New Day uscirà ufficialmente domani, mercoledì 18 marzo, ma Sony ha adottato un approccio davvero strano: durante martedì, diversi account locali Sony riveleranno lentamente piccoli pezzi del trailer, solo pochi secondi di filmati, permettendo ai fan di "completare il puzzle" mentre aspettano il trailer ufficiale domani.
Finora, i fan hanno trovato i seguenti clip, tra cui una scena di swing al rallentatore che fa riferimento alla famosa copertina di Amazing Fantasy #15 che introdusse Spider-Man nel 1962. Puoi controllare ogni clip sui social media... oppure aspettare che il trailer venga rilasciato tra 24 ore o meno.
Tutto è iniziato su Instagram, con Tom Holland che ringrazia l'amore e il sostegno ai fan che attendevano con ansia il suo nuovo film di Spider-Man, il suo quarto film da solista, il primo dal 2021 con Spider-Man: No Way Home, dieci anni dopo il suo debutto come personaggio in Captain America: Civil War. "Tutto questo riguarda la comunità, tutto questo riguarda l'essere insieme".
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Diretto dal regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day uscirà il 31 luglio. Sei emozionato?