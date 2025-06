Il trailer Happy Gilmore 2 ci riporta al campo da golf

HQ

Happy è tornato sul campo da golf, pronto a raccogliere fondi per la scuola di danza di sua figlia Vienna in quella che sembra essere una classica storia di perdenti con un tocco di calore familiare.

Tornano i vecchi favoriti come Christopher McDonald (Shooter McGavin) e Julie Bowen (Virginia), ma sono i nuovi volti che spiccano davvero. La star della NFL Travis Kelce fa il suo debutto come attore e Bad Bunny si presenta come un rivale appariscente sul green. Aggiungi i cameo di leggende del golf come Rory McIlroy e Bryson DeChambeau, insieme alle apparizioni di celebrità di Eminem e Post Malone, e hai un film che è tanto uno spettacolo costellato di star quanto una commedia sportiva.

Sulla sedia del regista c'è Kyle Newacheck, precedentemente noto per Workaholics, mentre lo stesso Sandler ha co-scritto la sceneggiatura con il collaboratore di lunga data Tim Herlihy. Come previsto, il trailer offre un mix di battute classiche, nuove buffonate e una buona dose di emozioni. Dai un'occhiata qui sotto. Happy Gilmore 2 arriverà su Netflix il 25 luglio.

Sei pronto a far oscillare di nuovo quella mazza da golf?