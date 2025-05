Il trasferimento di Martín Zubimendi all'Arsenal è quasi chiuso, dicono le fonti Martín Zubimendi si riunirà con alcuni veterani della Real Sociedad a Londra.

HQ Tutto è pronto per l'arrivo di Martín Zubimendi all'Arsenal. Il centrocampista spagnolo è stato fortemente legato alla squadra inglese per mesi, nonostante l'interesse del Real Madrid. Ma secondo fonti della BBC, l'accordo tra Arsenal e Real Sociedad è nelle sue fasi finali. L'unico passo prima di un annuncio ora è la visita medica. L'Arsenal acquista Zubimendi con una clausola di uscita di 51 milioni di sterline (60 milioni di euro), battendo altre squadre inglesi tra cui il Liverpool, che è stato vicino a ingaggiarlo l'anno scorso, così come Real Madrid e Barcellona, dove si riunirà a Mikel Merino, anch'egli arrivato all'Arsenal dalla Real Sociedad l'anno scorso. Anche l'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, giocava per la Real Sociedad (entrambi sono di San Sebastián, una città dei Paesi Baschi). ph.FAB / Shutterstock.com