Il tribunale francese ha respinto l'appello di Achraf Hakimi, il marocchino sarà processato per stupro

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Achraf Hakimi, calciatore marocchino di Parigi Saint-Germain, attualmente negli Stati Uniti e gioca ai Mondiali, sarà processato per stupro in Francia. La Corte d'Appello di Versailles ha respinto il ricorso di Hakimi contro l'incriminazione annunciata a febbraio e ha confermato che sarà processato davanti al tribunale penale dipartimentale dell'Hauts-de-Seine.

Hakimi è stata accusata di aver violentato una donna di 24 anni nel febbraio 2023 che aveva conosciuto su Instagram. Le vittime sostengono che lei sia stata sottoposta a tocchi non consensuali a casa di Hakimi, e che poi lui l'abbia violentata. Ha detto di averlo allontanato e ha scritto a un'amica che l'ha presa a prendere.

Subito dopo la conferma del processo, Hakimi ha usato i social media per dire che "aspettava questo processo fin dal primo giorno e ora lo attende con ansia", affermando che sarà processato solo perché è famoso e è diventato un bersaglio facile.

Nell'agosto 2025, l'accusa di Nanterre ha richiesto che il giocatore fosse processato, rischiando fino a 15 anni di carcere. Hakimi ha negato tutte le accuse in un programma televisivo su Canal+ lo scorso settembre, denunciando di essere stato vittima di ricatto.

Fanny Colin, avvocatessa di Hakimi, si lamentò che il tribunale non avesse tenuto conto "delle contraddizioni e delle menzogne del querelante, del suo occultamento alle autorità giudiziarie, della sua ostruzione della verità e persino delle sue valutazioni psicologiche che confermavano la sua ambivalenza e mancanza di chiarezza riguardo ai fatti" (tramite Marca), mentre l'avvocata dell'attore Rachel-Flore Pardo disse questo: "aiuterà altre donne e contribuirà a smantellare la roccaforte della negazione e dell'impunità che circonda la violenza sessuale, anche nel mondo del calcio maschile".

Il provino di Hakimi avverrà nei prossimi mesi e, nel frattempo, continua a giocare per la nazionale marocchina e per il Paris Saint-Germain.