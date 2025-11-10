Il tribunale francese libera Sarkozy dal carcere in attesa dell'appello

HQ

Un tribunale di Parigi ha concesso all'ex presidente francese Nicolas Sarkozy la scarcerazione anticipata, consentendogli di attendere il suo appello sotto supervisione giudiziaria. La decisione arriva poche settimane dopo che ha iniziato a scontare una condanna a cinque anni per aver cospirato per raccogliere fondi dalla Libia per la sua candidatura presidenziale del 2007.

Sarkozy, 70 anni, è stato incarcerato il 21 ottobre dopo essere stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere, anche se è stato assolto dalle accuse di corruzione e finanziamento illegale della campagna elettorale. Lunedì i pubblici ministeri hanno raccomandato il suo rilascio, sostenendo che non rappresentava un rischio di fuga e che avrebbe dovuto invece affrontare una stretta supervisione, incluso il divieto di contatto con altre persone coinvolte nel caso.

Vigilanza giudiziaria e battaglie legali in corso

In base alla decisione della corte, Sarkozy rimarrà in Francia e rispetterà le condizioni giudiziarie mentre il suo appello procede. Si è unito all'udienza tramite collegamento video, dicendo che avrebbe "rispettato tutti gli obblighi" e descrivendo il suo tempo in prigione come "davvero duro".

L'ex presidente continua ad affrontare molteplici sfide legali. L'anno scorso la più alta corte francese ha confermato una condanna per corruzione e traffico di influenze, e una condanna separata per finanziamento illegale della campagna elettorale relativa alla sua rielezione nel 2012 è ancora in attesa di una sentenza definitiva. Sarkozy è anche sotto indagine formale in un altro caso di presunta manomissione di testimoni.