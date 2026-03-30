Il tribunale francese respinge la richiesta di Cardiff contro Nantes per la morte di Emiliano Sala

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La triste controversia legale tra il club gallese Cardiff City e il club francese Nantes è giunta a una possibile conclusione, poiché la Corte Commerciale di Nantes ha respinto le richieste del Cardiff lunedì. Il tribunale ordina a Cardiff di pagare €480.000/£400.000 in spese legali e danni morali subiti dal FC Nantes.

Ora, il club gallese ha il diritto di fare ricorso, ma è comunque obbligato a pagare. Se decidono di fare ricorso, il processo potrebbe comunque continuare per anni. Secondo la BBC, il club e i loro avvocati si prenderanno del tempo per riflettere sul verdetto.

Il 19 gennaio 2019, il Cardiff City ha annunciato l'acquisto dell'attaccante argentino Emiliano Sala, per una cifra di 15 milioni di sterline, un record per il club, che cercava di evitare la retrocessione dalla Premier League. Due giorni dopo, l'aereo di Sala si schiantò nella Manica mentre viaggiava da Nantes a Cardiff. Sala e il pilota furono trovati morti pochi giorni dopo.

Iniziò una disputa legale tra Cardiff e Nantes, con il club gallese che riteneva responsabile il club francese dell'incidente, poiché il volo era stato organizzato da un intermediario arruolato dal Nantes; Successivamente si scoprì che il volo non era autorizzato, ma il club non era responsabile dell'organizzazione del volo.

In totale, il Cardiff pretese al Nantes di pagare €120 milioni/104 milioni di sterline come risarcimento per la perdita di reddito e altri danni, sulla base della convinzione che Sala avrebbe potuto mantenere il club in Premier League; ora sono in League One, terza divisione in Inghilterra. Ma il tribunale francese ha deciso contro il club inglese, così come la FIFA e la Corte Arbitrale per lo Sport in precedenza, respingendo anch'essi le richieste di Cardiff.