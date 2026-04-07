Il tribunale rumeno revoca le restrizioni ad Andrew Tate

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Un tribunale rumeno ha revocato tutte le misure giudiziarie preventive contro Andrew Tate e suo fratello Tristan Tate, mentre i pubblici ministeri continuano a indagare su di loro.

La decisione elimina le restanti restrizioni, inclusi i controlli obbligatori della polizia, segnando l'ultimo sviluppo in un caso iniziato con il loro arresto alla fine del 2022. La sentenza è definitiva e non può essere impugnata.

I fratelli, che possiedono la doppia cittadinanza statunitense e britannica, hanno costantemente negato accuse tra cui tratta di esseri umani e la formazione di un gruppo criminale organizzato. Il loro team legale ha accolto con favore la decisione, sostenendo che riflette delle debolezze nel caso dell'accusa.

In precedenza, una corte d'appello rumena aveva rifiutato di portare il caso a processo e lo aveva restituito ai pubblici ministeri dopo aver escluso parti delle prove ritenute inammissibili.

Nonostante l'allentamento delle restrizioni, la pressione legale persiste. Le autorità stanno proseguendo un'indagine più ampia che coinvolge ulteriori sospetti e accuse, mentre un mandato di arresto separato nel Regno Unito potrebbe portare all'estradizione una volta conclusi i procedimenti in Romeno.