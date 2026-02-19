Il tribunale sudcoreano condanna l'ex presidente Yoon all'ergastolo per insurrezione
La sentenza sul fallito tentativo di soggiornare la legge marziale segna uno dei processi più importanti nella storia democratica del paese.
Un tribunale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Suk Yeol all'ergastolo dopo averlo riconosciuto colpevole di aver orchestrato un'insurrezione legata alla sua breve dichiarazione di legge marziale nel dicembre 2024. I pubblici ministeri avevano chiesto la pena di morte in un caso che ha diviso profondamente il paese.
I giudici hanno stabilito che Yoon aveva cospirato con l'allora ministro della difesa Kim Yong-hyun per schierare truppe armate in parlamento nel tentativo di paralizzare le sue funzioni e sovvertire l'ordine costituzionale. L'ordine della legge marziale è durato solo circa sei ore prima di essere annullato dai legislatori in mezzo a proteste pubbliche di massa, ma la corte ha dichiarato che ha imposto enormi costi sociali e politici.
Yoon, ex procuratore che ha negato le malefatte, ha sostenuto di avere l'autorità costituzionale per dichiarare la legge marziale e intendeva solo mettere in guardia contro quella che ha definito ostruzione dell'opposizione. Il suo team legale ha detto che discuteranno se fare ricorso. Kim è stato condannato a 30 anni di carcere, mentre anche altri ex funzionari hanno ricevuto lunghe pene.
La sentenza rappresenta la più significativa tra i diversi casi penali che Yoon deve affrontare e provoca un'onda d'urto nella quarta economia asiatica, da tempo considerata una delle democrazie più resilienti della regione. Secondo la legge sudcoreana, l'insurrezione prevede una pena massima di morte o di ergastolo, anche se il paese non ha eseguito un'esecuzione dal 1997...