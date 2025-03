Il tribunale sudcoreano reintegra Han Duck-soo come presidente ad interim

HQ

Le ultime notizie sulla Corea del Sud . La Corte costituzionale della Corea del Sud ha reintegrato il primo ministro Han Duck-soo come presidente ad interim, annullando il suo impeachment con una sentenza di 7 a 1 in mezzo alle turbolenze politiche in corso.

Han, che ha perso brevemente il potere dopo non essersi opposto alla dichiarazione della legge marziale del presidente Yoon Suk Yeol, ora si trova di fronte alla sfida di stabilizzare una nazione politicamente fratturata e di affrontare le tensioni economiche.

Il suo ritorno sottolinea le profonde divisioni all'interno della politica sudcoreana mentre la nazione attende un verdetto finale sull'impeachment di Yoon. Per ora, resta da vedere come questa decisione rimodellerà la leadership del paese.