Il tribunale tedesco conferma il blocco di Pornhub e YouPorn

Il tribunale amministrativo tedesco di Berlino ha confermato un blocco a livello nazionale sui popolari siti per adulti di Aylo Holdings, tra cui Pornhub e YouPorn, a seguito di preoccupazioni per le misure di verifica dell'età insufficienti. Mercoledì, il tribunale ha sostenuto le azioni intraprese dalle autorità di regolamentazione della Renania Settentrionale-Vestfalia, che hanno sostenuto che la società non è riuscita a limitare l'accesso ai minori. Aylo può ancora appellarsi alla decisione, portando potenzialmente il caso presso i più alti tribunali amministrativi della Germania. Sentenze simili a Düsseldorf lo scorso anno hanno rafforzato la rigida posizione del paese sui controlli dell'età online. Per ora, resta da vedere se Aylo intraprenderà ulteriori azioni legali. Nel frattempo, puoi leggere maggiori dettagli sulla sentenza qui e qui.