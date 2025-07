Il trofeo di platino Doom: The Dark Ages su PS5 è ora disponibile per l'acquisto

HQ

Poche cose mi fanno arrabbiare di più come giocatore che rimanere bloccato cercando di ottenere l'ultimo obiettivo/trofeo in un gioco e rimanere bloccato o non ricevere la notifica a causa di un bug. E la rabbia può arrivare fino alla fine dell'Inferno stesso, come ha fatto per i giocatori di Doom: The Dark Ages su PlayStation 5, ma ora le acque sono di nuovo calme.

L'account di supporto di Bethesda indica che è stato caricato un hotfix per correggere un bug che impediva ai giocatori di ottenere il Trofeo Berserker, quindi ora i giocatori che sono rimasti con quel trofeo non ottenuto possono farlo senza problemi e presumibilmente molti di loro possono ottenere il Trofeo di Platino nella recente opera di id Software.

Quindi ora lo sai, se stavi aspettando questa patch per completare il tuo bagno di sangue in stile medievale attraverso l'inferno nel Medioevo, puoi farlo ora. E se avevi intenzione di iniziare presto il tuo gioco per PS5, sai che la strada per il Trofeo di Platino è ora priva di bug, ma non di demoni.