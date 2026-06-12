Il Trump Mobile T1 Phone è semplicemente un HTC U24 Pro con un po' di vernice dorata

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Trump Mobile sta arrivando, e sembra che il Trump Mobile T1 Phone da 499 dollari sia un clone identico dell'HTC U24 Pro 2024, come riportato da Android Headlines.

Il telefono è prodotto in Cina e il telefono verniciato dorato condivide la stessa architettura interna dell'HTC U24 Pro, ma con una batteria leggermente più grande - e con ricarica più lenta - da 5.000 mAh come unica differenza funzionante.

Trump Mobile è stato annunciato quasi un anno fa, e ora il Trump Mobile T1 Phone ha iniziato a spedire a chi lo ha preordinato (e anche ad alcuni membri dei media). Il telefono non è commercializzato come "Made in the USA".

Trump Mobile inizialmente affermava che il suo obiettivo era realizzare un dispositivo prodotto negli Stati Uniti. Ma, a quanto pare, un produttore cinese lo ha progettato e prodotto. Il produttore si rifornisce la stragrande maggioranza dei componenti del dispositivo dalla Cina. E per riflettere questo, Trump Mobile ha modificato la formulazione del proprio sito web affermando che costruisce il telefono con valori americani.

Il dispositivo di Trump ha un esterno dorato, una grafica della bandiera americana sul retro e una griglia per altoparlante con sette fori circolari invece di sei a forma di pillola. Nonostante la mancanza di nuovo hardware, il Trump Mobile T1 Phone viene venduto a un prezzo simile all'equivalente del dispositivo HTC quando è stato lanciato due anni fa.