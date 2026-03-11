Il tuo PC è pronto per Crimson Desert ?

HQ

Se non fosse stato per una certa partita Rockstar, pochi si sarebbero lamentati del fatto che abbiamo chiamato Crimson Desert il titolo più caldo dell'anno. Ora è "solo" il secondo posto in quella lista e sarà effettivamente rilasciato tra meno di due settimane.

Pearl Abyss ora pensa che sia giunto il momento di sapere cosa aspettarci dal gioco in termini di prestazioni, e non stanno solo soddisfacendo i requisiti PC - ci stanno anche dicendo cosa possono aspettarsi i giocatori console, oltre a come girerà su Mac e persino su ROG Xbox Ally per chi vuole giocare in movimento.

In un post su Instagram, specificano cosa si applica, e sospettiamo che tutti saranno ragionevolmente soddisfatti (supponendo che tutte le informazioni siano corrette). Per Xbox Series S, presumiamo che 30 fotogrammi al secondo e 1080p saranno l'opzione più popolare, ma per PlayStation 5 e Xbox Series X c'è una modalità 4K upscalata (da 1280p) che gira a 40 fotogrammi al secondo completa di ray tracing, e c'è anche una modalità Performance per chi vuole 60 fotogrammi al secondo a qualsiasi costo - oltre a un piccolo extra per chi ha Playstation 5 Pro.

Per PC, sono elencate diverse opzioni, che sembrano sorprendentemente ragionevoli, tranne ovviamente per chi vuole giocare in modalità Ultra. In tal caso, ti servirà una AMD Radeon RX9070 XT o una Nvidia Geforce RTX 5070 Ti. Dai un'occhiata a tutte le specifiche qui sotto.

Il 18 marzo alle 22:00 GMT / 23:00 CET, è il momento della nostra recensione, quando vi diremo se Crimson Desert è all'altezza delle aspettative. Il giorno dopo, il 19 marzo, è la data di prima.