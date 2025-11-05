Il tuo PC può eseguire Call of Duty: Black Ops 7 ? Beenox e Treyarch rivelano i requisiti

HQ

Mancano dieci giorni al più grande lancio di giochi Microsoft dell'anno, con l'uscita di Call of Duty: Black Ops 7. Un gioco che, per la prima volta in molti anni, avrà una seria concorrenza nel suo campo, poiché Battlefield 6 sembra aver raccolto abbastanza truppe nella sua area che Activision ha iniziato a muovere l'artiglieria in anticipo, svelando oggi il suo trailer di lancio, che hai qui sotto.

HQ

E oltre a questo video, lo studio della versione PC Beenox e Treyarch hanno condiviso i requisiti minimi e consigliati per giocare al titolo su PC, ed è un po' sorprendente che anche gli utenti con un PC con componenti grafici di diverse generazioni fa saranno in grado di eseguirlo senza grossi problemi. Dai un'occhiata qui sotto:

Requisiti minimi necessari per giocare Call of Duty: Black Ops 7



Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (ultimo aggiornamento)



Processore: AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600



RAM: 8 GB



Scheda grafica: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970/1060 o Intel Arc A580



Memoria video: 3 GB



Archiviazione: SSD con 115 GB di spazio disponibile al momento del lancio



Specifiche consigliate per l'esecuzione di Call of Duty: Black Ops 7 a 60 FPS nella maggior parte delle situazioni con tutte le opzioni impostate su Alto



Sistema operativo: Windows 11 a 64 bit (ultimo aggiornamento)



CPU: AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i7-6700K



RAM: 12 GB



Scheda grafica: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 o Intel Arc B580



Memoria video: 8 GB



Archiviazione: SSD con 115 GB di spazio disponibile al momento del lancio



Specifiche competitive per Call of Duty: Black Ops 7 con giochi ad alti FPS in combinazione con un monitor ad alta frequenza di aggiornamento e specifiche ultra per giochi ad alti FPS in risoluzione 4K