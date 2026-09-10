Il tuo PC può gestire Control Resonant ? Sono state rivelate le specifiche finali del PC per il sequel d'azione di Remedy

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Con il lancio tra un paio di settimane e previsto per il 24 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S, lo sviluppatore Remedy Entertainment ha annunciato le specifiche ufficiali finali per PC del suo atteso sequel d'azione, Control Resonant.

Le specifiche PC sono suddivise in due parti, metà dedicata a far girare il gioco senza il Ray-Tracing attivato, e l'altra con la tecnologia di illuminazione utilizzata, e tipicamente senza è abbastanza accessibile per l'hardware moderno, mentre l'uso del RT è più impegnativo, come previsto.

Anche se puoi vedere le specifiche complete del PC qui sotto, va detto che ci sono tre componenti che vengono mantenuti e mantenuti uguali per tutti gli standard dell'esperienza PC. I giocatori PC avranno bisogno di almeno 16 GB di RAM, 120 GB di spazio di archiviazione SSD e affinché il loro dispositivo funzioni su Windows 10/11 64-bit.

Altrimenti, ci viene detto che l'edizione PC di Control Resonant potrà offrire Nvidia DLSS 4.5 e supporto per l'upscaling e la generazione di frame AMD FSR 4.1 su dispositivi in grado di sfruttare la tecnologia. Lo stesso vale per Path Tracing, Nvidia DLSS 4.5 Ray-Reconstruction, HDR, supporto per display ultra-wide e framerate non limitato.

Tenendo tutto questo a mente, il tuo PC può gestire Control Resonant ?