Il tuo PC riesce a far girare Life is Strange: Reunion in qualità "Hella High"?
Le specifiche per PC del prossimo gioco d'avventura sono state rivelate.
Manca poco più di una settimana al prossimo capitolo della serie Life is Strange, dato che Life is Strange: Reunion debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X/S già dal 26 marzo. Detto questo, ora Square Enix e lo sviluppatore Deck Nine hanno condiviso le specifiche ufficiali del gioco per PC, tutto affinché i fan sulla piattaforma possano decidere come potranno far girare il gioco.
In totale, ci sono cinque impostazioni di prestazioni/qualità, che vanno dal Minimo all'Alto Alto, e anche se far girare il gioco con le opzioni più basse dovrebbe essere piuttosto facile per i giocatori, far funzionare il gioco al massimo potrebbe essere una sfida maggiore.
Lo diciamo perché per giocare su Hella High (che offrirà grafica 2160p a 30 fps), avrai bisogno di un AMD Ryzen 7 5800X o di una CPU Intel Core i7-13700K abbinata a una AMD Radeon RX 7900 XTX o una Nvidia GeForce RTX 4080, più 16 GB di RAM. Fondamentalmente, una tecnologia piuttosto potente e solo per far girare il gioco a 30 fps...
Per quanto riguarda la scheda tecnica completa, potete consultarla qui sotto, e per maggiori dettagli su Life is Strange: Reunion, potete leggere la nostra recente anteprima del gioco qui e la nostra intervista con il Deck Nine, dove discutiamo anche di come abbiamo giocato ai titoli Life is Strange precedenti prima di Reunion.