Il tuo PC riesce a far girare Life is Strange: Reunion in qualità "Hella High"?

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Manca poco più di una settimana al prossimo capitolo della serie Life is Strange, dato che Life is Strange: Reunion debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X/S già dal 26 marzo. Detto questo, ora Square Enix e lo sviluppatore Deck Nine hanno condiviso le specifiche ufficiali del gioco per PC, tutto affinché i fan sulla piattaforma possano decidere come potranno far girare il gioco.

In totale, ci sono cinque impostazioni di prestazioni/qualità, che vanno dal Minimo all'Alto Alto, e anche se far girare il gioco con le opzioni più basse dovrebbe essere piuttosto facile per i giocatori, far funzionare il gioco al massimo potrebbe essere una sfida maggiore.

Lo diciamo perché per giocare su Hella High (che offrirà grafica 2160p a 30 fps), avrai bisogno di un AMD Ryzen 7 5800X o di una CPU Intel Core i7-13700K abbinata a una AMD Radeon RX 7900 XTX o una Nvidia GeForce RTX 4080, più 16 GB di RAM. Fondamentalmente, una tecnologia piuttosto potente e solo per far girare il gioco a 30 fps...

Per quanto riguarda la scheda tecnica completa, potete consultarla qui sotto, e per maggiori dettagli su Life is Strange: Reunion, potete leggere la nostra recente anteprima del gioco qui e la nostra intervista con il Deck Nine, dove discutiamo anche di come abbiamo giocato ai titoli Life is Strange precedenti prima di Reunion.