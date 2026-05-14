Il Valencia Basket ottiene una rimonta eroica e raggiunge la sua prima Final Four EuroLeague nella storia

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Il Valencia Basket è stata l'ultima squadra a qualificarsi per la Final Four di EuroLega, dopo una grande e improbabile rimonta: il Valencia, secondo nella stagione regolare, è stato sconfitto dal Panathinaikos, settimo, nelle prime due partite dello spareggio al meglio delle cinque, perdendo di un punto nella prima partita e di due punti nella seconda.

La squadra greca era molto combattuta, ma il Valencia ha lottato duramente e ha vinto le due trasferte ad Atene. E mercoledì, la quinta partita, a Valencia, è stata dominata dalla squadra locale: 81-64, aiutando il Valencia Basket a raggiungere la sua prima Final Four nella storia.

Altre due serie si sono concluse in quattro partite: il Real Madrid ha battuto l'Hapoel Tel Aviv e il Fenerbahçe ha battuto lo Zalgiris 3-1, mentre l'Olympiacos è stato il più intelligente, battendo il Monaco, la squadra qualificata dai play-in, nelle prime tre partite.

La Final Four dell'EuroLeague si terrà ad Atene la prossima settimana:



Olympiacos vs. Fenerbhaçe: venerdì 22 maggio, 17:00 CEST



Valencia Basket vs. Real Madrid: venerdì 22 maggio, 20:00 CEST



Finale: domenica 24 maggio, da definire

