Il Vaticano fissa il 7 maggio per il conclave papale

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Il Collegio cardinalizio ha ufficialmente fissato il 7 maggio come data di inizio del conclave che eleggerà il prossimo papa, scegliendo di ritardare il voto di due giorni per consentire il tempo per incontri informali e costruzione del consenso.

Dopo i funerali di Papa Francesco, oltre un centinaio di cardinali si sono riuniti in Vaticano per scambiare opinioni, costruire relazioni e navigare nelle dinamiche interne prima che inizi il processo solenne all'interno della Cappella Sistina.

Con varie fazioni che esprimono sia il sostegno all'eredità di Francesco che un ritorno a posizioni più tradizionali, l'unità rimane una preoccupazione fondamentale. Le discussioni finora hanno evidenziato la sfida di bilanciare l'impegno pastorale con la chiarezza dottrinale.