Il Vaticano in un nuovo decreto: Un solo coniuge basta per i cattolici

HQ

Il Vaticano ha riaffermato che i cattolici dovrebbero sposare un solo coniuge a vita, sottolineando l'esclusività e l'impegno a vita del matrimonio tradizionale.

In un nuovo decreto approvato da Papa Leone (tramite Reuters), la Chiesa critica la poligamia, in particolare in Africa, e scoraggia le relazioni sessuali o romantiche multiple.

Il documento sottolinea che il matrimonio autentico "richiede una relazione così intima e totalizzante da non poter essere condivisa con altri" e che il matrimonio tra due persone richiede esclusività.

Il decreto, che non affronta le relazioni tra persone dello stesso sesso o il divorzio, sottolinea la "ricchezza e la fruttudità" delle unioni monogame e durature.

Le discussioni su poligamia e poliamore erano state discusse ai vertici vaticani nel 2023 e 2024, con i leader della Chiesa che sottolineavano che l'intensità nelle relazioni non può essere trovata attraverso più partner.

Sebbene la Chiesa mantenga la sua visione a vita del matrimonio, continua a consentire annullamenti nei casi in cui i matrimoni non sono stati stretti correttamente e rassicura che i partner non sono obbligati a rimanere in relazioni abusive.