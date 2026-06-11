Il vela francese Charlie Dalin muore a 42 anni: ha vinto una gara ininterrotta di 64 giorni intorno al mondo mentre lottava contro il cancro

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Charlie Dalin, velista professionista che ha vinto la Vendée Globe 2024-2025, una regata di yacht in solitaria, senza assistenza e senza sosta intorno al mondo, è morto all'età di 42 anni a causa di un cancro gastrointestinale. Il velista è stato diagnosticato due anni e mezzo fa e già era a conoscenza della sua malattia quando ha partecipato ed è stato vittorioso del Vendée Globe 2024/25, anche se all'epoca non lo ha rivelato.

La moglie di Dalin, Perrine Le Pape, ha annunciato la sua morte giovedì. "È con profonda tristezza che la mia famiglia ed io annunciamo la scomparsa di mio marito, Charlie Dalin, dopo una lunga malattia", ha detto ad AFP.

Tra la fine del 2024 e il 2025, Dalin ha trascorso 64 giorni, 19 ore e 22 minuti - che è un record per la regata - da solo in mare in questa gara estrema intorno al mondo, che si tiene ogni quattro anni, partendo dal dipartimento francese della Vandea, in Francia, e considerata una delle più pericolose al mondo. Ha fatto tutto questo mentre si sottoponeva, in segreto, a un trattamento di immunoterapia. Ha rivelato la sua malattia in un libro, The Power of Destiny, nell'ottobre 2025.

Reazioni in Francia e nel mondo della vela dopo la morte di Charlie Dalin

La sua morte causò costernazione in Francia. "Charlie Dalin aveva conquistato il Globo di Vandea, portando avanti silenziosamente un'altra battaglia. La Francia saluta un immenso marinaio, un coraggio raro, una luce in mare aperto", disse il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron.

"Charlie incarnava tutto ciò che c'è di meglio nel nostro sport, e l'intera comunità velica globale sarà profondamente colpita dalla sua tragica e prematura scomparsa", ha dichiarato David Graham, CEO di World Sailing. "Le parole 'ispiratrice' e 'leggenda' sono spesso abusate nel mondo dello sport, ma Charlie incarnava entrambe."

E il suo amico e anche rivale Yoann Richomme (che si è classificato secondo nella Vendée Globe 2024/25) ha detto che "la nostra passione per le regate offshore ci ha spesso uniti, durante gli allenamenti ma soprattutto durante le regate. Le nostre battaglie sull'acqua, fin dai primi tack-up al Figaro, ci hanno portato a quella feroce competizione nell'ultimo Globo di Vandea che ci ha emozionati tantissimo! Ho amato gli anni trascorsi insieme, le risate genuine e quel desiderio condiviso di dare sempre il meglio in acqua. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, a Perrine e a Oscar. Mi mancherai, mancherai a tutti noi! Venti favorevoli, amico mio."