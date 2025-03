Il Venezuela accoglie i migranti deportati dagli Stati Uniti mentre riprendono i voli Un accordo diplomatico teso porta all'arrivo di quasi 200 migranti venezuelani espulsi dagli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie sul Venezuela . Le autorità venezuelane hanno confermato l'arrivo di 199 migranti espulsi dagli Stati Uniti lunedì, segnando la ripresa dei voli di deportazione tra i due paesi dopo settimane di tensione. I voli sono ripresi a seguito di un accordo diplomatico, nonostante una disputa in corso sulle politiche di espulsione. Mentre gli Stati Uniti sostengono che il Venezuela ha rifiutato i voli di deportazione, Caracas accusa Washington di bloccarli. I migranti, che sono stati inizialmente trasportati in Honduras prima di essere trasportati dalla compagnia aerea venezuelana Conviasa a Caracas, rappresentano il primo flusso consistente di deportati dopo un periodo di interruzioni e stallo diplomatico. Juárez, Chihuahua, Messico 21-10-2022: I migranti venezuelani tengono una manifestazione pacifica per chiedere che il titolo 42 venga cancellato negli Stati Uniti // Shutterstock