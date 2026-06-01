Il Venezuela che dice alle compagnie aeree di pagare il carburante direttamente al Tesoro degli Stati Uniti

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Secondo una lettera ufficiale inviata dall'amministrazione venezuelana, e come rilevato da ElDiario, il paese sta ordinando sia alle compagnie di navigazione che alle compagnie aeree di pagare direttamente il carburante acquistato da Caracas su un conto bancario relativo al Tesoro degli Stati Uniti. Il messaggio, firmato dal ministero degli idrocarburi, ordina che il denaro venga trasferito su un conto di custodia.

Il nuovo accordo arriva quando "il petrolio fluisce negli Stati Uniti" da marzo, e dà a Washington il controllo diretto sui ricavi dei carburanti venezuelani. Il rapporto afferma che gli Stati Uniti ricevono, gestiscono e amministrano i fondi provenienti dalle risorse naturali del paese sudamericano, con il Segretario di Stato americano Marco Rubio che conferma che il Venezuela dovrà richiedere l'approvazione per come vengono spesi i fondi.

Il rapporto presenta la misura come un duro colpo alla sovranità venezuelana, citando diverse fonti che la descrivono come un intervento diretto, poiché i pagamenti di cui si deve il Venezuela rimarranno di fatto sotto custodia statunitense, e con l'ordine esecutivo di Trump che protegge il conto dalle richieste dei creditori.