Il Venezuela rilascia figure chiave dell'opposizione in un contesto di crescente pressione internazionale

Gruppi per i diritti umani riportano centinaia di rilasci di prigionieri politici.

Il governo venezuelano ha rilasciato figure di spicco dell'opposizione, tra cui il politico Juan Pablo Guanipa e il noto avvocato Perkins Rocha, secondo recenti comunicazioni, segnando un altro rilascio di alto profilo in un contesto di pressioni sostenute dagli Stati Uniti per liberare i detenuti politici. L'organizzazione per i diritti umani Foro Penal ha dichiarato che almeno 30 prigionieri politici sono stati rilasciati solo domenica, portando il numero totale di rilasci confermati dall'inizio di gennaio a 383.

Entrambi sono stretti alleati della leader dell'opposizione Maria Corina Machado. Rocha, avvocato legato al movimento Vente Venezuela, era detenuto dall'agosto 2024 con accuse legate al terrorismo, mentre Guanipa è stato arrestato lo scorso maggio dopo mesi di nascondiglio. Le loro famiglie e i sostenitori hanno costantemente respinto le accuse. Machado accolse pubblicamente le liberazioni, ribadiendo però gli appelli alla liberazione di tutti i prigionieri politici rimasti.

Le liberazioni arrivano mentre le autorità venezuelane avanzano una proposta di amnistia che concederebbe clemenza a centinaia di persone incarcerate per motivi politici e trasformerebbe il controverso centro di detenzione Helicoide in una struttura civile. Il governo sostiene che i detenuti abbiano commesso reati penali, anche se non ha pubblicato un elenco completo dei detenuti idonei al rilascio...

