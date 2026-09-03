Il ventenne sloveno Jakob Omrzel diventa il secondo più giovane corridore a vincere una tappa della Vuelta a España
Nella tappa di montagna ad Almería, Omrzel ottenne una vittoria impressionante ed Enric Mas vinse con 27 secondi di vantaggio in classifica generale.
Jakob Omrzel, 20enne sloveno del Bahrain Victorious, ha vinto la sua prima tappa alla Vuelta a España e anche la sua prima vittoria professionistica nel WorldTour in assoluto, alla Tappa 12, una delle più dure della gara, una salita estenuante verso Calar Alto, in Almería, dove ha concluso i 166,5 km in quattro ore e mezza, attaccato a 11 km dell'ultima salita e arrivando quasi due minuti prima della fuga.
A 20 anni e 166 giorni, la vittoria rende Omrzel il secondo più giovane a vincere una tappa in La Vuelta a España, dietro a Celestino Prieto, che aveva 20 anni e 86 giorni quando vinse la sua prima tappa nel 1981. Solo cinque corridori in totale hanno vinto una tappa alla Vuelta a España all'età di 20 anni: Senén Mesa nel 1947, Antonio Gómez nel 1960... e Tadej Pogacar nel 2019.
In classifica generale, Enric Mas ha vinto con 27 secondi di vantaggio sui suoi inseguitori: il pilota Movistar ha concluso sesto, a 2:56 minuti da Omrzel, e ha ampliato la sua leadership nella classifica generale, con Primoz Roglic (secondo) e Felix Gall (terzo) che si sono classificati settimo e ottavo, 27 secondi dopo.
Ora, Enric Mas continua a essere il leader, 1:45 davanti a Roglic e 2:06 su Gall. Richard Carapaz è salito al quarto posto, ma ora è a 3:53 dalla maglia rossa.
La tredicesima tappa della Vuelta venerdì sarà una corsa di 192,8 km tra Almuñécar e Loja, con una salita di categoria 1 e due di categoria 2.