Il ventenne sloveno Jakob Omrzel diventa il secondo più giovane corridore a vincere una tappa della Vuelta a España

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Jakob Omrzel, 20enne sloveno del Bahrain Victorious, ha vinto la sua prima tappa alla Vuelta a España e anche la sua prima vittoria professionistica nel WorldTour in assoluto, alla Tappa 12, una delle più dure della gara, una salita estenuante verso Calar Alto, in Almería, dove ha concluso i 166,5 km in quattro ore e mezza, attaccato a 11 km dell'ultima salita e arrivando quasi due minuti prima della fuga.

A 20 anni e 166 giorni, la vittoria rende Omrzel il secondo più giovane a vincere una tappa in La Vuelta a España, dietro a Celestino Prieto, che aveva 20 anni e 86 giorni quando vinse la sua prima tappa nel 1981. Solo cinque corridori in totale hanno vinto una tappa alla Vuelta a España all'età di 20 anni: Senén Mesa nel 1947, Antonio Gómez nel 1960... e Tadej Pogacar nel 2019.

In classifica generale, Enric Mas ha vinto con 27 secondi di vantaggio sui suoi inseguitori: il pilota Movistar ha concluso sesto, a 2:56 minuti da Omrzel, e ha ampliato la sua leadership nella classifica generale, con Primoz Roglic (secondo) e Felix Gall (terzo) che si sono classificati settimo e ottavo, 27 secondi dopo.

Ora, Enric Mas continua a essere il leader, 1:45 davanti a Roglic e 2:06 su Gall. Richard Carapaz è salito al quarto posto, ma ora è a 3:53 dalla maglia rossa.

La tredicesima tappa della Vuelta venerdì sarà una corsa di 192,8 km tra Almuñécar e Loja, con una salita di categoria 1 e due di categoria 2.