Il ventinovenne inglese Daniel Melville riceve la protesi bionica di Metal Gear Solid

Konami ha collaborato con un'importante azienda di protesi, la Open Bionics, per realizzare il design Metal Gear Solid "Venom Snake" per il braccio bionico multi-grip "Hero Arm". Il ventinovenne britannico Daniel Melville, privo della mano destra fin dalla nascita, indossa un braccio bionico Hero Arm da oltre tre anni, è il primo utilizzatore del design Metal Gear Solid e ha dichiarato: "È incredibile, ho sempre desiderato un braccio bionico come questo. Amo i videogiochi e Metal Gear Solid, indossare il braccio di Snake nella vita reale è semplicemente straordinario".

Venom Snake è il protagonista di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, che ha perso il suo braccio un seguito a un'esplosione e utilizza un'iconica protesi hi-tech rossa e nera.

II braccio bionico Hero Arm è un prodotto di altissima ingegneria robotica, venduto a un prezzo accessibile, che sta migliorando la vita di centinaia di persone prive degli arti superiori. Open Bionics ha sede a Bristol e utilizza la stampa 3D e la scansione 3D per produrre su misura ogni Hero Arm, che può essere personalizzato con apposite coperture magnetiche. Le cover "Venom Snake" di Metal Gear Solid sono ora disponibili.

Takayuki Kubo, Presidente di Konami, ha dichiarato "Siamo incredibilmente felici di collaborare con Open Bionics, azienda all'avanguardia nel settore della robotica. Siamo entusiasti di veder prendere vita, nel mondo reale, l'iconico design dell'arto bionico di Venom Snake in un prodotto tecnologico che sta migliorando la qualità della vita di chi ha perso gli arti superiori"

Samantha Payne, COO e co-fondatrice di Open Bionics, ha commentato: "Da quando Open Bionics è stata fondata sei anni fa, il braccio di Snake è uno dei design più richiesti dagli utilizzatori dell'Hero Arm, siamo lieti di offrirlo ai nostri utenti e grati a KONAMI per la preziosa collaborazione che è nata da un reciproco interesse per arte, scienza e tecnologia. È pura gioia vedere questo pezzo di arte e ingegneria avere un impatto positivo sulla vita di molte persone."

Di seguito, ecco le foto di Daniel con il suo nuovo braccio bionico.