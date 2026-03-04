Il vergognoso record battuto dal Liverpool nella storia della Premier League dopo la sconfitta contro i Wolves

HQ

Il Liverpool ha subito un'altra sconfitta scioccante, perdendo 2-1 contro il Wolverhampton Wanderers martedì sera, durante la giornata infrasettimanale di Premier League, quando il centrocampista André ha sorpreso Alisson Becker al 94° minuto portando il 2-1.

Questo gol, subito nei minuti di recupero, significa che è la quinta volta che il Liverpool perde una partita di Premier League con un gol segnato nei minuti di recupero, il maggior numero di partite perse in questo modo da qualsiasi squadra di Premier League nella storia (con otto partite ancora da disputare in questa stagione). Hanno perso così contro Manchester City, Bournemouth, Chelsea e Crystal Palace.

Allo stesso modo, hanno subito gol di pareggio nei minuti di recupero contro Fulham e Leeds United in questa stagione. Nove punti persi negli ultimi minuti, a volte secondi di una partita. Se il Liverpool avesse evitato quei gol e conquistato quei punti, potrebbe davvero lottare per il titolo (con 57 punti invece di 48, sarebbero terzi), e ora il Liverpool potrebbe perdere un posto in Champions League la prossima stagione.

I Wolves, che sono quasi certi retrocessione, avendo vinto solo tre partite in questa stagione, sono in una serie sorprendentemente positiva, subito dopo una vittoria per 2-0 contro l'allora terza classificata Aston Villa e un pareggio per 2-2 contro il leader Arsenal. In effetti, quel pareggio contro l'Arsenal del 18 febbraio è stato guadagnato con un gol nei minuti di recupero, al 94° minuto...

Il prossimo passo per i Lupi... un'altra partita contro il Liverpool, questo venerdì, negli ottavi di finale di FA Cup. Il Liverpool può imparare dai propri errori per evitare di perdere di nuovo?