Il vero costo di WWE 2K26 è £549/€630 se vuoi evitare la sua macinazione folle

HQ

WWE 2K26 è il miglior gioco della serie da anni, con tantissime modalità di gioco, contenuti e un gameplay fluido. Si potrebbe pensare che i fan sarebbero soddisfatti, ma a giudicare dai social media e dalle sezioni commenti, non è stato così. Una delle principali lamentele è che il gioco di quest'anno sembra più appetito che mai.

Considerando che i titoli 2K sono spesso criticati per essere tanto negozi quanto giochi, si potrebbe pensare che questa volta ci sia qualcosa di particolarmente speciale. Il canale YouTube RPGGameplay ha ora analizzato il problema, mostrando come cose che prima si sbloccavano gratuitamente ora siano dietro paywall, e come un Ringside Pass irragionevolmente costoso sia pieno di oggetti completamente inutili che richiedono un grinding enorme per essere sbloccati.

Per chi semplicemente non ha il tempo o la voglia di sbloccare tutto, c'è l'opzione di pagare per ottenere tutto. È stato confermato che il gioco avrà sei stagioni e un calcolo rapido mostra che acquistare il gioco con tutti i contenuti sbloccati costerà 1.020 dollari canadesi (equivalenti a £549/€630).

Costoso, e considerando che il gioco verrà poi sostituito da uno nuovo tra quasi esattamente un anno, la domanda è se sia anche ragionevole? Sappiamo che 2K è molto rapida a chiudere i suoi vecchi giochi, quindi c'è il rischio che questa somma piuttosto consistente non sia utilizzabile, né in tutto né in parte, entro qualche anno.

Cosa pensi della configurazione in cui compri battle pass che poi richiedono così tanto grinding che quasi devi pagare per ottenere gli oggetti già acquistati?