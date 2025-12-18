Il vertice UE si apre con un avvertimento netto: "Soldi oggi o sangue domani" e "UE che marcia verso la guerra"

HQ

I leader dell'UE si stanno riunendo oggi a Bruxelles per un vertice di fine anno ad alto rischio, con il futuro dell'Ucraina e la credibilità dell'Europa in bilico.

Al centro dei colloqui c'è una proposta controversa di utilizzare i beni congelati della banca centrale russa per finanziare la difesa dell'Ucraina mentre la guerra si avvicina al suo quarto anno. La Commissione Europea stima che Kiev avrà bisogno di ulteriori 135 miliardi di euro nei prossimi due anni, con un divario di finanziamenti che si aprirà già da aprile.

Donald Tusk: "Soldi oggi, o sangue domani"

Il primo ministro polacco, Donald Tusk, ha riassunto l'urgenza in termini schietti: "Abbiamo una scelta semplice: o denaro oggi, o sangue domani." Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sostenuto il piano, affermando che aumenterebbe la pressione su Vladimir Putin e invierebbe un segnale chiaro a Mosca.

La proposta attingerà circa 210 miliardi di euro in beni russi congelati all'interno dell'UE, la maggior parte dei quali detenuti in Belgio. Ma l'idea ha diviso il blocco. Il Belgio, insieme a Bulgaria, Repubblica Ceca, Italia, Malta e Slovacchia, ha sollevato preoccupazioni legali e finanziarie, avvertendo che questa mossa potrebbe creare un precedente rischioso.

La resistenza politica è forte

Sebbene gli oppositori possano non avere i numeri sufficienti per bloccare formalmente il piano secondo le regole di voto dell'UE, la resistenza politica è forte. Un'opzione alternativa (emettere il debito congiunto dell'UE) sembra morta all'arrivo, poiché richiederebbe unanimità e rischierebbe un veto da parte dell'Ungheria, che ha escluso ulteriori appoggi all'Ucraina.

I funzionari europei affermano che i colloqui continueranno finché sarà necessario. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha promesso di non lasciare Bruxelles senza un accordo, mentre il primo ministro slovacchio, Robert Fico, ha avvertito che non si lascerà convincere.

Si prevede che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà al vertice in un ultimo tentativo di convincere i leader scettici, mentre l'UE si confronta con una decisione che potrebbe influenzare sia la prossima fase della guerra sia il ruolo dell'Europa in essa.

Viktor Orbán: "L'UE che marcia verso la guerra"

Alcune voci, tuttavia, sono state molto più schiette nella loro opposizione. Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán (il principale oppositore dell'UE all'invio di ulteriori fondi in Ucraina) ha respinto il piano giovedì, definendo "stupida" l'idea di usare beni russi congelati e avvertendo che sarebbe stato come "marciare verso la guerra".

"Ci sono due paesi in guerra (Russia e Ucraina) e non è l'Unione Europea", ha detto Orbán ai giornalisti a Bruxelles. "L'Unione Europea vorrebbe togliere il denaro a una delle parti in conflitto e poi darle a un'altra. È marciare verso la guerra."