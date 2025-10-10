Il veterano art director di Halo si lascia alle spalle la serie con un messaggio inquietante

HQ

Il veterano art director di Halo, Glenn Israel, ha impacchettato le sue vernici e il suo tampone ed è pronto a partire per l'erba più verde. Aveva lavorato su Halo per diciassette anni, eppure di recente ha annunciato di aver lasciato 343 Industries (o Halo Studios, immagino che li chiameremmo ora) in un post sul suo LinkedIn.

Nel post, Israel lascia un messaggio piuttosto inquietante, segnalando un momento in cui il prossimo anno potrà rivelare la verità sul motivo per cui ha lasciato Halo alle spalle. "A partire da oggi e dopo diciassette lunghi anni, ufficialmente non contribuisco più all'universo di Halo. C'è poco altro che posso dire per il momento, anche se ho intenzione di condividere questa particolare storia nella sua interezza quando sarà assolutamente sicuro farlo l'anno prossimo. Nel frattempo, ho un messaggio per chiunque abbia bisogno di ascoltarlo", ha scritto.

"So che lo stato del nostro settore sembra terribile, ma non dimenticate mai che siete *liberi di scegliere*. Nessuna illusione di sicurezza né promessa di ricchezza, fama o potere vale la pena di barattare la tua salute, la tua dignità, la tua etica o i tuoi valori - e nessuno può costringerti a farlo. Rimani forte, raccogli le prove quando necessario e trova il tuo posto".

Sembra che Israele abbia esercitato la sua libertà di scelta lasciandosi alle spalle Halo, anche se probabilmente non conosceremo l'intera storia fino a quando qualche clausola del suo contratto scadrà l'anno prossimo. Fino ad allora, possiamo solo speculare.