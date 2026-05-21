Il veterano CEO Jeff Hilbert rivela come gli adattamenti di giochi facciano guadagnare agli sviluppatori

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Viviamo in un'epoca in cui sono usciti tantissimi adattamenti di videogiochi o stanno arrivando o sono pronti ad annunciare. Man mano che Hollywood si rende conto che si può fare oro al botteghino e attirare subito il pubblico con un adattamento di Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Fallout, Borderlands (forse non Borderlands) e simili, si sta buttando verso le proprietà intellettuali videoludiche. Ma come funziona per gli sviluppatori di giochi e i detentori di proprietà intellettuale? Come fanno a ottenere una fetta della torta?

Come ci ha detto il veterano CEO e fondatore di Starting Point Games, non è così semplice come riavere i propri soldi dal successo dell'adattamento stesso. "Quando concedi in licenza una proprietà intellettuale di un videogioco a Hollywood, sei fortunato a guadagnare un milione di dollari dalla serie TV o da qualsiasi altra cosa," Spiegò Hilbert.

Invece, ciò che fa un adattamento videoludico è attirare un nuovo pubblico verso il catalogo preesistente dello sviluppatore. "Angela Browder di Bethesda stava parlando, e poteva condividere solo una certa quantità di informazioni perché Microsoft è una società quotata, ma ha detto che quando è uscita la serie TV Fallout non solo abbiamo visto aumentare le vendite dei nostri ultimi giochi, ma anche l'intero catalogo è aumentato."

Hilbert, che ha lavorato a un paio di progetti di Resident Evil, ha detto che ci sono persone che ha incontrato che hanno detto di non sapere che esistessero giochi basati sui film di Resident Evil. Assurdo. Inoltre, per concludere le opinioni più calde di Hilbert sugli adattamenti, dice che non tutti i film o serie TV sui videogiochi devono rispettare il canone del materiale originale. "A volte non ha senso in quei media farlo. E sì, mi dispiace, Street Fighter ha davvero bisogno di una trama, una trama narrativa per un film," ha detto.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Hilbert qui sotto: