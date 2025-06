Il veterano dei giochi di ruolo Josh Sawyer non è un fan dei giochi di ruolo romantici, ma pensa che Cyberpunk 2077 li abbia azzeccati

HQ

Le storie d'amore RPG possono essere un po' imbarazzanti a volte. È difficile ottenere una sensazione reale e umana nel prendersi una fidanzata mezzelfa scegliendo le giuste opzioni di dialogo. Josh Sawyer, veterano designer di giochi di ruolo, ha certamente i suoi scrupoli con loro, ma crede che se dovesse mai impegnarsi a creare un sistema romantico RPG, lo baserebbe su un solo gioco.

Quel gioco è Cyberpunk 2077, un titolo che si distingue per Sawyer perché tratta le sue storie d'amore in modo leggermente diverso. Non stai cercando di far arrabbiare il tuo fidanzato nel bel mezzo di una festa di sei persone. Invece, progredisci individualmente con un personaggio, esci con lui, sviluppi una relazione, e poi non sarai in grado di progredire ulteriormente fino a quando il percorso critico non sarà stato proseguito.

"Fai qualcosa con Judy, diciamo, e poi, lo concludi, hai una conversazione, e poi lei dice, 'Devo andare a fare alcune cose, ciao'". Sawyer ha detto a PCGamer. "Se n'è andata e non avrai sue notizie fino a quando non sarà trascorso del tempo, e probabilmente fino a quando non avrai progredito in un percorso critico. C'è un ritmo incorporato, quindi lo sviluppo della componente umana di quella relazione si sviluppa su contenuti creati appositamente per voi due, come se fossero contenuti solo per te e Judy. Il fiume non c'entra affatto".

"In parte è il valore della produzione, che, ovviamente, Obsidian non è necessariamente la grande azienda di filmati". Ha detto Sawyer, spiegando perché forse alcuni studi fanno storie d'amore in modo diverso da altri. "Larian lo fa molto bene. Naturalmente CDPR lo fa eccezionalmente bene. Anche BioWare lo fa bene".

Oltre ai filmati, Sawyer crede che il ritmo sia ancora il re. "Non voglio dire che sia impeccabile, ma mi piace davvero questo modo di farlo. Se dovessi basare le storie d'amore su qualsiasi cosa, probabilmente farei qualcosa del genere".