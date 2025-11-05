Il veterano della Marvel Jonathan Hickman lancia il primo episodio della nuova graphic novel, è gratuito per tutti

HQ

Se stai cercando qualcosa di fresco da leggere e senza dover pagare nulla per questo privilegio, abbiamo alcune notizie molto interessanti da condividere. I veterani Jonathan Hickman (noto per aver scritto innumerevoli numeriFantastic Four e altro ancora) e Mike del Mundo (con crediti che includono il Uncanny X-Men ) hanno annunciato una collaborazione per una nuova graphic novel chiamata Shift.Marvel

Descritto come l'inizio del "prossimo grande universo dei fumetti", Shift sarà pubblicato3 Worlds / 3 Moons ogni martedì a un prezzo premium, ma per dare il via alle cose, la coppia ha deciso di rendere il primo episodio disponibile a tutti, completamente gratuito.

Questo primo episodio è una storia di 13 pagine che stabilisce il precedente per la più ampia graphic novel di 64 pagine. Ancora una volta, puoi leggere questo senza richiedere alcun input finanziario da parte tua, ma se vuoi continuare a leggere o desideri una copia fisica della storia, puoi iscriverti al progetto della coppia in uno dei diversi livelli per accaparrarti anche una serie di altri oggetti da collezione.

