Il veterano di EA Sports Gordon Bellamy rivela come i giochi della NFL e di Madden stiano prendendo più sul serio gli infortuni

È impossibile parlare di videogiochi sportivi senza parlare di Gordon Bellamy, una delle figure chiave nel rendere il Madden NFL il gioco che conosciamo oggi... che ha avuto un'enorme influenza nella serie FIFA che ora si chiama EA Sports FC.

In un panel ospitato dal nostro David Caballero a San Diego Comic Con Málaga, Bellamy ha rivelato come Madden abbia spinto i confini tra arcade e simulazione, con i giochi di calcio (sia di football americano che di football 'soccer') che diventano sempre più realistici. Ciò significa più funzionalità che rendono le partite più credibili (come passare da 5 contro 5 o 7 contro 7 invece di 11 contro 11, o rimuovere il radar che mostra l'intero campo in tempo reale). E, a quanto pare, questo significava anche prendere più sul serio gli infortuni.

"Penso che in passato gli infortuni fossero affascinanti. Ai tempi di Madden, c'era l'ambulanza che usciva, ed era come una commedia, come se qualcuno si facesse male. Penso che ora, grazie alla creazione di un giocatore, ma anche al fatto che le partite sono diventate più realistiche, le persone siano diventate più attente agli infortuni e ai risultati. Non è così divertente, non è slapstick. È reale.

"E quindi penso che, come le leghe, come la NFL, come con il loro intrattenimento, loro stessi debbano essere più attenti ai pericoli del loro sport", ha detto Bellamy.

Madden Games e NFL prendono più sul serio gli infortuni ora

Bellamy osserva che c'è stata una maggiore consapevolezza sul pericolo di infortuni nello sport, e in particolare nel football americano, dove le encefalopatie traumatiche croniche (CTE) sono un pericolo reale per gli atleti che gareggiano in alcuni sport di contatto. Un film uscito nel 2015, Concussion, interpretato da Will Smith, ha contribuito a sensibilizzare su questo tipo di condizione, che può avere conseguenze molto gravi, tra cui problemi di umore e demenza.

Lo scorso luglio, un tiratore ha attaccato un edificio di uffici di New York City, uccidendo quattro persone. Secondo le indagini, era un ex giocatore di football americano con CTE, che gli ha provocato seri problemi di salute mentale, e stava prendendo di mira gli uffici della NFL. Aveva un biglietto di suicidio, dicendo che "non puoi andare contro la NFL, ti schiacceranno".