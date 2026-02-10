Il veterano di Electronic Arts Jean-Charles Gaudechon entrerà a far parte di Remedy come nuovo CEO

HQ

Remedy Entertainment ha ufficialmente trovato e nominato il suo prossimo CEO. Lo sviluppatore finlandese è attualmente sotto la guida del cofondatore e CEO ad interim Markus Mäki, ma si dimetterà tra qualche settimana quando un nuovo volto entrerà in azienda e prenderà il ruolo di capo responsabile.

In un comunicato stampa, è confermato che l'ex veterano di Electronic Arts e CCP Games Jean-Charles Gaudechon arriverà a Remedy per assumere la posizione di CEO. Si dice che l'esecutivo francese abbia oltre 20 anni di esperienza nella leadership nel settore del gaming e dell'intrattenimento e, con questo in mente, ha condiviso una dichiarazione in cui parla del suo nuovo ruolo.

"Sono entusiasta e onorata di entrare a far parte di Remedy in un momento cruciale. Lo studio ha un'identità creativa unica e un forte canale di opere. Il mio impegno è proteggere ciò che lo rende speciale, offrire giochi eccezionali e scalare Remedy in modo da generare valore duraturo. Remedy ha la voce e l'ambizione di essere un pilastro del futuro del settore. Resteremo vicini ai giocatori, guadagneremo il loro tempo e la loro fiducia, e rafforzeremo la nostra indipendenza nel modo in cui costruiamo e pubblichiamo i nostri giochi, continuando a lavorare a stretto contatto con i partner che ci hanno supportato lungo il percorso. Mi trasferirò in Finlandia con la mia famiglia e sono incredibilmente entusiasta di poter lavorare direttamente con il team dello studio."

Gaudechon entrerà a far parte di Remedy e prenderà il posto di CEO da Mäki già dal 1° marzo.