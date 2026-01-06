Il veterano di Final Fantasy Toshiyuki Itahana ha lasciato Square Enix dopo 25 anni

HQ

Mentre procediamo lentamente nel nuovo anno, è stato rivelato che Square Enix dovrà andare avanti senza uno dei suoi amati e veterani sviluppatori. In una dichiarazione, l'artista Toshiyuki Itahana ha rivelato che, dopo 25 anni nella compagnia giapponese, lascerà la casa e cercherà di "affrontare nuove sfide."

Forse più noto per il suo lavoro su Final Fantasy IX, ma con crediti anche su Final Fantasy XIV: Dawntrail tra gli altri, Itahana è giunto alla conclusione che ora che i lavori per il 25° anniversario del gioco precedente sono pronti a chiudere questo capitolo della sua carriera e iniziare qualcosa di nuovo.

"Con il lavoro di illustrazione e la supervisione relativi al 25° anniversario ora completati, provo un forte senso di soddisfazione nell'aver ricoperto il ruolo che mi è stato affidato. Allo stesso tempo, ho sentito che questo fosse il momento giusto per mettere un limite sotto questo capitolo e affrontare nuove sfide."

Per quanto riguarda il prossimo futuro per Itahana, ha condiviso un breve assaggio di ciò che verrà, spiegando che ora svolgerà lavori di illustratore freelance e character designer, un percorso di carriera che "sta ancora cercando la strada—ascoltando consigli e imparando da illustratori freelance senior".

Itahana conclude aggiungendo: "A tutti coloro che hanno giocato ai giochi su cui ho lavorato in Square Enix, e a tutti coloro con cui ho avuto il piacere di lavorare negli anni, grazie mille. Vorrei esprimere la mia più sentita gratitudine e spero sinceramente di poter continuare a sostenervi in futuro."