Il veterano di Microsoft Game Studios: "Penso che l'hardware Xbox sia morto"

Chiunque abbia un minimo di comprensione dell'industria dei giochi sarà in grado di vedere che il business hardware di Microsoft e Xbox non sta andando particolarmente bene. Mentre Nintendo può vendere milioni di nuove unità in pochi giorni e Sony PlayStation continua ad essere la console preferita da molti altri, Xbox è spesso lasciata nella polvere, lottando per trovare molto successo al di fuori di una manciata di mercati chiave, tra cui i paesi nordici, dove abbiamo recentemente notato che le console Xbox apparentemente non vengono più vendute nei negozi.

Quindi, nonostante la prossima generazione di hardware recentemente confermata, è facile dire che le console e l'hardware Xbox sono agli sgoccioli e che il futuro sembra cupo per loro, qualcosa con cui un veterano di Microsoft Game Studios è d'accordo.

Parlando sul suo canale YouTube (grazie, VGC), Laura Fryer, che è stata una delle prime dipendenti a unirsi Microsoft Game Studios, ha osservato che "l'hardware Xbox è morto" e che "Xbox non ha alcun desiderio o letteralmente non può più spedire hardware".

Fryer spiega anche che l'attuale traiettoria di Xbox è "stile senza sostanza" e che anche le recenti collaborazioni, come con ASUS per il ROG Xbox Ally, sono in realtà una "lenta uscita dal business dell'hardware completamente".

Fryer commenta che il piano attuale sembra essere quello di concentrarsi completamente su Game Pass, e mentre questo ha i suoi vantaggi, afferma anche, "qual è il piano a lungo termine? Dove sono i nuovi successi? Cosa farà sì che la gente si preoccupi della Xbox tra 25 anni?"

C'è un po' di speranza alla fine del tunnel, poiché Fryer menziona anche che le grandi celebrazioni del 25° anniversario del prossimo anno potrebbero essere la risposta.

"L'anno prossimo ricorre il 25° anniversario di Xbox e sono sicuro che ci saranno alcuni grandi annunci e piani per onorare il traguardo. Forse l'anno prossimo è l'anno giusto. Forse il prossimo anno è l'anno in cui la nebbia si diraderà e tutti noi vedremo la bellezza in questi ultimi annunci. Immagino che dovremo solo aspettare e vedere".

Tuttavia, è difficile non essere d'accordo con Fryer poiché Xbox ha lottato in senso hardware e ha perso terreno rispetto agli avversari sin dall'era Xbox 360.

