Il veterano di Wario, Goro Abe, ha lasciato Nintendo dopo 25 anni
Un vero veterano di Nintendo ha lasciato l'azienda, il che solleva domande su cosa accadrà con la serie WarioWare in futuro...
In meno di un anno, due veterani di peso Nintendo hanno lasciato l'azienda. Stiamo parlando di Kensuke Tanabe e Hideki Konno, entrambi in azienda dai primi anni del NES e hanno iniziato la loro carriera nel 1986. Ora un altro veterano ha annunciato la sua partenza.
Questa volta è Goro Abe, che lavora in Nintendo da oltre 25 anni. È stato una sorta di esperto di Wario in Nintendo ed è stato coinvolto in Wario Land 4 e in tutti i giochi WarioWare, oltre a contribuire con la sua esperienza Wario a Super Smash Bros. Brawl. Tramite X, scrive che il motivo della sua partenza è che gli è stata offerta una posizione come professore presso l'Osaka Electro-Communication University per lavorare con game e social design, oltre a condurre ricerche nello sviluppo di giochi.
Vorremmo ringraziarlo per tutto l'intrattenimento indimenticabile e augurargli buona fortuna.