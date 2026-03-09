Il veterano di Wario, Goro Abe, ha lasciato Nintendo dopo 25 anni

In meno di un anno, due veterani di peso Nintendo hanno lasciato l'azienda. Stiamo parlando di Kensuke Tanabe e Hideki Konno, entrambi in azienda dai primi anni del NES e hanno iniziato la loro carriera nel 1986. Ora un altro veterano ha annunciato la sua partenza.

Questa volta è Goro Abe, che lavora in Nintendo da oltre 25 anni. È stato una sorta di esperto di Wario in Nintendo ed è stato coinvolto in Wario Land 4 e in tutti i giochi WarioWare, oltre a contribuire con la sua esperienza Wario a Super Smash Bros. Brawl. Tramite X, scrive che il motivo della sua partenza è che gli è stata offerta una posizione come professore presso l'Osaka Electro-Communication University per lavorare con game e social design, oltre a condurre ricerche nello sviluppo di giochi.

Vorremmo ringraziarlo per tutto l'intrattenimento indimenticabile e augurargli buona fortuna.