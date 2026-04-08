Il veterano di Zelda temeva che Link parlare nel film di Zelda potesse rovinare il personaggio

HQ

Anche se forse non è il veterano Nintendo più conosciuto, Takaya Imamura è sicuramente uno dei giganti. La sua lista di successi include F-Zero e Star Fox, per cui è stato art designer (ed è quindi responsabile di personaggi iconici come Captain Falcon e Fox McCloud), e Imamura ha anche avuto un ruolo chiave nella creazione di The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Si è ritirato nel 2021, ma ha continuato a essere attivo nell'industria videoludica, e ancora l'anno scorso ha pubblicato Omega 6: The Triangle Stars. Ha anche continuato a condividere le sue opinioni sul mondo del gaming, e in particolare su Nintendo. Ora Imamura commenta il film di Zelda del prossimo anno, in cui sentiremo Link parlare per la prima volta, e non sembra affatto convinto che questa sia la strada giusta da prendere. Scrive (tradotto con Bing):

"Sono un po' preoccupato che la magia che tutti hanno portato dentro di sé riguardo a Zelda sparirà nel momento in cui Link pronuncierà una parola."

Sarebbe senza dubbio più difficile realizzare un film di Zelda significativo senza un Link che parli, ma allo stesso tempo è facile capire la sua preoccupazione. Percepiremo Link in modo diverso dopo che gli sarà stata data una personalità più definita e una voce nell'adattamento cinematografico della Sony?