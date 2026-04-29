Il veterano di ZeniMax Online Studios Matt Firor ha lasciato dopo 18 anni a causa della cancellazione di Project Blackbird

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Matt Firor, veterano di ZeniMax Online Studios con 18 anni di esperienza, ha recentemente lasciato l'azienda a causa della cancellazione di Project Blackbird. L'MMO di fantascienza era in sviluppo da sette anni e ora non vedrà mai la luce. Anche se Firor può capire la decisione, è stato un progetto così grande per lui, uno che aveva aspettato per tutta la carriera, che sembrava che la sua perdita fosse un segnale per andare avanti.

"Questa idea va avanti da molto tempo. E finalmente è stato giocabile e divertente," ha descritto Firor in un'intervista a MinnMax (tramite IdleSloth). Ha definito il Progetto Blackbird una "occasione persa per me per ZOS per Bethesda e Xbox. Penso che sarebbe stato un gioco fantastico," arrivando persino a dire "il mondo probabilmente sarebbe stato un posto migliore con quel gioco dentro."

Nell'intervista, Firor aggiunge che, pur capendo perché il progetto è stato cancellato, non è d'accordo con la motivazione. L'analisi dei risparmi significava che un gioco che era stato in lavorazione da così tanto tempo ma non era nemmeno lontano dall'uscita sarebbe stato guardato con spetto, ma sembra comunque che tutti coloro che hanno avuto la possibilità di giocare a Blackbird lo abbiano amato.

L'uscita di Firor arriva dopo l'immensa delusione della perdita del Progetto Blackbird. Osservò che la dimensione dell'azienda creava grandi pressioni finanziarie, il che significava che vedeva la cancellazione di Blackbird come inevitabile.