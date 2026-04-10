Il veterano portiere egiziano sospeso quattro partite per aver colpito un arbitro alla testa

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Mohamed El Shenawy, portiere trentasettenne dell'Al Ahly, proveniente dalla Premier League egiziana, è stato punito severamente dopo aver colpito un arbitro alla testa, durante una partita contro il Ceramica il 4 aprile terminata 1-1. È successo durante una lite a causa di una controversa decisione di punizione alla fine del match: El Shenawy ha colpito la nuca dell'arbitro con la mano.

Di conseguenza, El Shenawy fu squalificato per quattro partite nella Premier League egiziana e multato di 50.000 sterline egiziane (circa 700-800 euro) dall'Associazione dei Club Professionisti Egiziani, più 2.500 sterline egiziane per due cartellini gialli.

El Shenawy, capitano del club egiziano a cui si è unito nel 2016, gioca anch'egli nella nazionale egiziana dal 2018: è stato il portiere titolare per la Coppa d'Africa all'inizio di quest'anno e si prevede che sarà convocato per la Coppa del Mondo la prossima estate. L'Al Ahly è terzo nella Premier League egiziana - il Ceramica è quarto - ed è stato recentemente eliminato dalla CAF Champions League.