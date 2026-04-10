Il veterano portiere egiziano sospeso quattro partite per aver colpito un arbitro alla testa
Mohamed El Shenawy colpì un arbitro alla nuca durante un alterco.
Mohamed El Shenawy, portiere trentasettenne dell'Al Ahly, proveniente dalla Premier League egiziana, è stato punito severamente dopo aver colpito un arbitro alla testa, durante una partita contro il Ceramica il 4 aprile terminata 1-1. È successo durante una lite a causa di una controversa decisione di punizione alla fine del match: El Shenawy ha colpito la nuca dell'arbitro con la mano.
Di conseguenza, El Shenawy fu squalificato per quattro partite nella Premier League egiziana e multato di 50.000 sterline egiziane (circa 700-800 euro) dall'Associazione dei Club Professionisti Egiziani, più 2.500 sterline egiziane per due cartellini gialli.
El Shenawy, capitano del club egiziano a cui si è unito nel 2016, gioca anch'egli nella nazionale egiziana dal 2018: è stato il portiere titolare per la Coppa d'Africa all'inizio di quest'anno e si prevede che sarà convocato per la Coppa del Mondo la prossima estate. L'Al Ahly è terzo nella Premier League egiziana - il Ceramica è quarto - ed è stato recentemente eliminato dalla CAF Champions League.