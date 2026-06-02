Il viaggio con la metropolitana di Londra sarà fortemente interrotto questa settimana, dato che il primo dei due potenziali scioperi avrà luogo

HQ

Aspettatevi che le strade e le strade di Londra siano molto più congestionate del solito oggi, 2 giugno, poiché il primo di due potenziali scioperi è ufficialmente avvenuto, con molte delle linee della metropolitana sotterranee bloccate dopo il fallimento delle discussioni tra il sindacato Rail, Maritime, and Transport (RMT) e Transport for London (TfL).

Secondo BBC News, le due organizzazioni sono in contrasto perché TfL sta valutando l'introduzione di una settimana lavorativa volontaria di quattro giorni, un aspetto che il RMT condivide preoccupazioni riguardo al fatto che ciò possa portare a giornate lavorative più lunghe e a una maggiore affaticamento degli autisti durante i servizi.

Va detto che non tutte le linee della metropolitana sono colpite da questi scioperi, poiché la linea Metropolitan tra poche stazioni continuerà a circolare, così come la Central Line, la DLR, la scala sotterranea e i tram, in una specifica gamma di località.

Tuttavia, se questi scioperi hanno già interrotto la vostra giornata, aspettatevi che continuino, poiché sono in corso fino alle 21:00 BST (a partire dalle 6:30 BST), con lo stesso previsto per giovedì 4 giugno qualora non venga raggiunto un accordo tra RMT e TfL.