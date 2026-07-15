Il vicepresidente argentino menziona le Falkland prima della partita di calcio contro "pirati usurpano"

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Inghilterra e Argentina giocheranno questa sera la semifinale della Coppa del Mondo, un posto in finale contro la Spagna domenica, una partita di enorme importanza che ha un ulteriore livello politico. Le tensioni tra i paesi non migliorarono mai dopo la guerra delle Falkland del 1982, durante la quale l'Argentina tentò senza successo di riconquistare le Isole Falkland, o Isole Malvinas, un territorio britannico d'oltremare sulle coste dell'Argentina nel Pacifico meridionale.

649 argentini furono uccisi e 255 britannici dopo dieci settimane di conflitto, e l'Argentina continua a chiedere la sovranità delle isole ancora oggi. Con la città di Atlanta che prepara ulteriori misure di sicurezza per l'incontro, rendendosi conto della sua importanza, la vicepresidente argentina Victoria Villarruel ha dichiarato che "questo non è un altro incontro" e che non sarà "politicamente corretta o fredda" quando si tratta di combattere contro i britannici.

"Domani giochiamo contro i pirati usurpano. Non è solo un altro match. Non sarò politicamente corretto o freddo; contro gli inglesi, c'è sempre qualcosa di più", ha scritto Villarruel su X.

"Sono le Malvina, è Diego, è l'ultima di Leo, e sta frenando gli invasori. Forza Argentina! Perché fino all'ultimo respiro, reclameremo ciò che è nostro!"

Scaloni dice che non mescolerà il football con la politica

Al contrario, l'allenatore argentino Lionel Scaloni ha detto che, "per rispetto di quanto accaduto", non mescolerà calcio con politica. "È stato un periodo molto triste della nostra storia, e non possiamo farci molto, questa è la realtà", ha detto l'allenatore. "Cose stanno accadendo altrove nel mondo, e critichiamo l'esistenza della guerra. Certamente, ricordiamo quelle persone. Ma è una partita di calcio; Non dovremmo confondere i due."

Una Federazione dei Veterani di Guerra in Argentina ha inoltre inviato una dichiarazione chiedendo ai tifosi di concentrarsi solo sul calcio e di "tracciare una linea chiara e incrollabile tra la passione sportiva e la causa nazionale", come indicato dalla BBC.

Inghilterra e Argentina si sono affrontate in totale 14 volte in partite internazionali ufficiali, con l'Inghilterra che ha vinto sei volte, l'Argentina due volte e 2 pareggi. Escludendo le amichevoli, si sono affrontati cinque volte ai Mondiali, e l'Argentina ha vinto solo una volta... i quarti di finale della Coppa del Mondo 1986 con Maradona che segnò il famoso gol della "Mano di Dio".