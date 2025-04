Il vicepresidente della FIA si dimette a causa di principi morali, cita la mancanza di trasparenza

HQ

Le turbolenze continuano alla FIA, poiché il vicepresidente Robert Reid ha annunciato le sue dimissioni, un ruolo che ricopre dal 2021, perché ritiene che la FIA non rifletta più i valori di responsabilità e trasparenza e si è allarmato "per le decisioni critiche prese senza un giusto processo o un'adeguata consultazione". Reid è noto per essere stato molto critico nei confronti della presidenza Mohammed Ben Sulayem e della sua mancanza di trasparenza, e altri membri della FIA si sono dimessi di recente.

Reid lo ha annunciato in una dichiarazione sui social media, affermando che "non posso più, in buona fede, rimanere parte di un sistema che non riflette più i principi di una maggiore trasparenza, di una governance più forte e di una leadership più collaborativa" e afferma che si tratta di principi, non di politica.

Ben Sulayem è stato anche criticato per i commenti sessisti e ha avuto conflitti con quasi tutta la Formula 1 per le sue rigide leggi in materia di condotta, con i piloti puniti per le parolacce.

Dopo la notizia delle dimissioni di Reid, Natalie Robyn, che era l'amministratore delegato della FIA prima delle sue dimissioni nel maggio 2024, ha dichiarato alla BBC che "le dimissioni del vicepresidente dello sport indicano chiaramente che ci sono serie sfide strutturali in corso".