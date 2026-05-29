Il vicepresidente USA afferma che l'accordo con l'Iran "non è ancora arrivato"

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Sembra che Stati Uniti e Iran siano stati molto vicini a un accordo da un po' di tempo, ma sebbene sia stato presentato al presidente Donald Trump un quadro per un periodo di negoziazione esteso, che includerebbe l'apertura dello Stretto di Hormuz, l'accordo non è ancora "arrivato".

Questo secondo il vicepresidente statunitense JD Vance in un messaggio alla BBC. In questa risposta, dice che è troppo presto per dire "quando o se" un accordo verrebbe effettivamente raggiunto.

Questo avviene subito dopo che il suddetto quadro è stato presentato, o un "memorandum d'intesa" come viene chiamato, alla leadership iraniana e a Donald Trump - nessuna delle due parti sembra aver ancora commentato su questo.

Questo quadro consentirebbe il passaggio illimitato attraverso lo Stretto e darebbe all'Iran 30 giorni per rimuovere le mine dalla via d'acqua. Richiederebbe inoltre agli Stati Uniti di revocare il proprio blocco dei porti e delle navi iraniane.