Il video cattura il momento dell'esplosione nella fabbrica di munizioni nella città russa di Kopeisk, a circa 1.600 km dal confine ucraino

Diverse esplosioni hanno scosso una fabbrica di munizioni nella città russa di Kopeisk nella tarda serata del 22 ottobre, provocando almeno 12 morti. L'impianto si trova vicino a Chelyabinsk, nella regione degli Urali, a circa 1.600 km (1.000 miglia) dal confine ucraino.

Ora, i filmati che circolano sui social media sembrano mostrare le esplosioni nell'impianto. Una clip, girata da un'auto in movimento che passa davanti alla struttura, mostra una grande palla di fuoco che erutta nell'angolo in alto a sinistra dell'inquadratura. Il video è stato verificato con Google Street View (tramite BBC).

Inoltre, come si può vedere nei video qui sotto, ulteriori filmati delle telecamere a circuito chiuso catturati da circa 3 km di distanza mostrano chiaramente una delle esplosioni. Il video è datato 23:44 ora locale (19:44 BST), che corrisponde strettamente ai rapporti iniziali dell'incidente.

Al momento la causa dell'esplosione non è stata confermata dalla Russia. Le autorità stanno indagando sulla causa delle esplosioni, ma il filmato ha scatenato speculazioni su un possibile attacco ucraino alla struttura. Cosa ne pensa? Fatecelo sapere nei commenti.

Dai un'occhiata al filmato più filmato qui sotto