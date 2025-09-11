Il video cattura il momento in cui Charlie Kirk viene colpito a morte al collo durante lo Utah Rally

HQ

Avviso sui contenuti: Questa storia contiene contenuti espliciti.

Charlie Kirk è stato colpito a morte durante una manifestazione alla Utah Valley University mercoledì sera. È stato portato d'urgenza in un ospedale vicino, ma è stato dichiarato morto solo due ore dopo, provocando onde d'urto in tutto il panorama politico americano.

Ma prima che la notizia della sua morte raggiungesse i titoli dei giornali, Internet aveva già colto la tragedia, diffondendo shock e incredulità in tutto il mondo. Pochi minuti dopo l'attacco, i video crudi e caotici catturati dalle persone tra la folla hanno inondato i social media.

Il filmato che mostra Kirk collassare per una ferita da arma da fuoco al collo è esploso su X, accumulando oltre 11 milioni di visualizzazioni in poche ore. Da lì, i video si sono diffusi sulle altre piattaforme, spesso riconfezionati con grafica, commenti e clip d'archivio di Kirk.

La diffusione virale è stata inarrestabile. Su X, account come Uncensored News e Breaking911 (tramite The New York Times) hanno amplificato le clip, con alcuni post che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni in meno di un'ora. Anche se i moderatori si sono affrettati, le rimozioni si sono rivelate incoerenti.

Alcuni video sono scomparsi, mentre altri sono riemersi quasi istantaneamente in nuovi caricamenti. Su YouTube, Google ha applicato limiti di età e rimosso dozzine di video, ma altri hanno continuato ad apparire. Meta ha etichettato alcune clip come "sensibili", ma ne ha lasciate intatte altre.

E sulla piattaforma di Elon Musk, dove le regole di censura sono più allentate, il filmato ha viaggiato più velocemente. Per molti, è stato come un déjà vu. Gli esperti hanno rapidamente tracciato parallelismi con Christchurch, Pittsburgh e persino la propaganda dell'ISIS, momenti di violenza catturati dalla telecamera.

Centinaia di persone hanno risposto ai post di Musk, implorando che i video venissero rimossi per rispetto della famiglia e dei figli di Kirk. Ma con milioni di condivisioni già registrate e innumerevoli copie che circolavano nell'ombra, il genio era uscito dalla bottiglia.