Il video cattura il momento in cui gli Stati Uniti fanno decollare i caccia per intercettare i bombardieri nucleari russi al largo dell'Alaska

Gli Stati Uniti e il Canada hanno fatto decollare i caccia giovedì per intercettare quattro aerei militari russi in avvicinamento alla costa dell'Alaska, mentre le tensioni tra NATO e Russia continuano a salire.

Il North American Aerospace Defense Command (NORAD) ha confermato che i jet russi sono entrati giovedì nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska, ma non hanno attraversato lo spazio aereo degli Stati Uniti o del Canada.

Ora, il filmato rilasciato dal Ministero della Difesa russo mostra gli aerei, compresi i bombardieri Tu-95MS "Bear", scortati da caccia Su-30SM sullo stretto di Bering e sul mare di Okhotsk. Naturalmente, se vuoi controllare quel filmato, puoi farlo qui sotto.

Nel frattempo, gli alleati della NATO hanno preso una posizione ferma. L'Unione Europea ha avvertito la Russia di essere "pronta ad abbattere" qualsiasi aereo se le violazioni dovessero continuare. Secondo quanto riferito, i caccia ungheresi hanno intercettato cinque aerei russi sul Mar Baltico vicino allo spazio aereo lettone.

La deputata britannica Yvette Cooper ha condannato le violazioni "provocatorie e sconsiderate" dello spazio aereo di Mosca nelle ultime settimane, sottolineando che "la sicurezza dell'Ucraina è la nostra sicurezza" e avvertendo che le continue incursioni rischiano un confronto diretto tra NATO e Russia.

L'escalation segue una serie di incidenti nei cieli europei, tra cui due caccia russi MiG-31 che sono entrati nello spazio aereo estone per 12 minuti la scorsa settimana. La NATO ha descritto queste incursioni come parte di "un più ampio modello di comportamento russo sempre più irresponsabile".